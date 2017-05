Song Contest in Kiew: Alle Lieder zum Reinhören!

Der Jubel über den Aufstieg ins Finale war bei Nathan Trent am Donnerstagabend groß. "Ich habe wirklich mein Bestes gegeben und mir so viel Mühe gemacht. Ich hoffe, dass die Leute das sehen, denn ich nehme es nicht auf die leichte Schulter", erklärte er freudestrahlend über die Tatsache, dass er die Bühne in Kiew ein weiteres Mal entern darf. Auch da werde er versuchen, mit seiner Performance so viele Punkte wie möglich zu ersingen. Immerhin habe sein Einsatz im Finale am Samstag eine patriotische Komponente, so der 24- Jährige: "Es ist auch eine Präsentation nach außen von unserem Land - und Österreich ist das Land der Musik."

Nathan Trent Foto: AFP

Ob die Chancen auf einen Sieg gut stehen? Daumen drücken heißt's heute Abend auf alle Fälle. Denn laut den Buchmachern rangiert der österreichische Beitrag vorerst nur auf Platz 18 des 26- köpfigen Teilnehmerfeldes - mit nur leichten Ausnahmen nach oben. Geht es nach den Wettquoten hat wohl der Italiener Francesco Gabbani die besten Chancen auf einen Sieg. Mit seiner Italo- Popnummer "Occidentali's Karma" liegt er seit geraumer Zeit stabil auf Platz eins. Einen Strich durch die ESC- Rechnung kann dem Charmeur wohl nur Portugals Fadosänger Salvator Sobral machen, der nur knapp den zweiten Platz belegt. Das Trio an der Spitze komplettiert beim Vergleich von 19 Wettanbietern der Benjamin der heurigen Teilnehmer, der 17- jährige Kristian Kostow aus Bulgarien.

Francesco Gabbani gilt mit seinem Song "Occidentali's Karma" als Favorit des 62. Song Contests. Foto: AP

Für Portugal geht Salvador Sobral mit "Amor pelos dois" ins Rennen. Foto: AP

Eins ist aber schon jetzt klar: Auch heute wird für die Song- Contest- Fans allerlei Schräges, aber auch Schönes zu sehen und zu hören sein. Ob Sexappeal aus Schweden, Folkloreklänge aus Ungarn, große Divenstimmen aus den Niederlanden, Dänemark oder Malta, James- Bond- Anleihen aus Georgien, Dance- Beats aus Moldawien oder sogar Jodler aus Rumänien: Beim großen Finale des Song Contest ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Joci Pápai hofft mit seinem Song "Origo" auf viele Punkte für Ungarn. Foto: AP

Anja Nissen - mit "Where I Am" tritt für Dänemark an. Foto: AP

Alle Beiträge des Finales

Hier sind alle Beiträge der Teilnehmer des Finales in der Startreihenfolge zum Ansehen und Anhören!

01. Israel: Imri Ziv mit "I Feel Alive"

Video: EBU

02. Polen: Kasia Mos mit "Flashlight"

Video: EBU

03. Weißrussland: Naviband mit "Historyja majho zyccia"

Video: EBU

04. Österreich: Nathan Trent mit "Running On Air"

Video: EBU

05. Armenien: Artsvik mit "Fly With Me"

Video: EBU

06. Niederlande: O'G3NE mit "Lights And Shadows

Video: EBU

07. Moldawien: SunStroke Project mit "Hey, Mamma!"

Video: EBU

08. Ungarn: Joci Papai mit "Origo"

Video: EBU

09. Italien: Franceso Gabbani mit "Occidentali's Karma"

Video: EBU

10. Dänemark: Anja Nissen mit "Where I Am"

Video: EBU

11. Portugal: Salvador Sobral mit "Amor pelos dois"

Video: EBU

12. Aserbaidschan: Dihaj mit "Skeletons"

Video: EBU

13. Kroatien: Jacques Houdek mit "My Friend"

Video: EBU

14. Australien: Isaiah mit "Don't Come Easy"

Video: EBU

15. Griechenland: Demy mit "This Is Love"

Video: EBU

16. Spanien: Manel Navarro mit "Do It for Your Lover"

Video: EBU

17. Norwegen: Jowst mit "Grab The Moment"

Video: EBU

18. Großbritannien: Lucie Jones mit "Never Give Up On You"

Video: EBU

19. Zypern: Hovig Demirjian mit "Gravity"

Video: EBU

20. Rumänien: Ilinca feat. Alex Florea mit "Yodel It!"

Video: EBU

21. Deutschland: Levina mit "Perfect Life"

Video: EBU

22. Ukraine: O.Torvald mit "Time"

Video: EBU

23. Belgien: Blanche mit "City Lights"

Video: EBU

24. Schweden: Robin Bengtsson mit "I Can't Go On"

Video: EBU

25. Bulgarien: Kristian Kostow mit "Beautiful Mess"

Video: EBU

26. Frankreich: Alma mit "Requiem"

Video: EBU