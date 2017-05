Song- Contest- Flitzer droht jetzt sogar Haftstrafe

Sein großer Auftritt beim Song Contest dauerte nicht lange, aber lang genug, dass ganz Europa seinen nackten Po auf der Bühne bewundern konnte. Doch der junge Mann ist nicht ein gewöhnlicher australischer Fan, wie anfänglich gemutmaßt wurde, sondern ein alter Bekannter - jedenfalls für Hollywoodstars wie Kim Kardashian, Will Smith, Brad Pitt, Bradley Cooper und Co.

Ein Nacktflitzer enterte beim Song Contest die Bühne. Foto: YouTube.com

Denn Vitalii Sediuk ist bekannt als Hollywood- Schreck, der die Promis immer wieder mit Aktionen, die in die Intimsphäre eindringen, zu blamieren versucht. Er versuchte bei der Pariser Fashion Week im letzten Jahr etwa Kim Kardashians Po zu küssen, gab Will Smith bei einer Premiere einen Schmatzer auf den Mund und kassierte dafür eine Ohrfeige oder umarmte Bradley Cooper und Leonardo DiCaprio am Red Carpet in der Hüftgegend und presste sein Gesicht in den Intimbereich der Stars. Seinen Job als TV- Journalist ist Sediuk seit 2014 los. Damals gelang es dem 28- Jährigen am roten Teppich an der Croisette Schauspielerin America Ferrara unters Kleid zu kriechen.

Kim Kardashian wird von Witali Sedjuk auf den Po geküsst. Foto: Viennareport

Auch Bradley Cooper konnte sich den Promi-Schreck nur schwer vom Leib halten. Foto: 2014 Getty Images

In Cannes krabbelte Sediuk 2014 unter das Kleid von America Ferrara. Foto: AFP

Und so lustig die nackte Einlage des Ukrainers beim Song Contest für viele gewesen sein mag, für ihn könnte diese Aktion aufgrund seiner Vorgeschichte jetzt schwerwiegende Folgen haben. Nach dem TV- Eklat droht Sediuk in jedem Fall eine Geldstrafe. Sollten die Richter ihn als Gefährdung für die Öffentlichkeit ansehen, könnte er sogar ins Gefängnis kommen. Und die Chancen stehen gut, denn die Ukraine versteht in diesen Dingen keine Spaß: "Vorerst kann diese Schande des Landes seinem 'Hobby' in der Zelle des Untersuchungsgefängnisses nachgehen", schrieb der ukrainische Innenminister Arsen Awakow erbost auf Facebook.

Ob Vitalii Sediuk sich mit der Zelle anfreunden muss? Angeblich könnte er für seinen ESC- Auftritt fünf Jahre Hinter Gitter wandern ...