"Solo für O.N.C.E.L."- Star Robert Vaughn gestorben

Die Spionageserie war die Fernsehantwort auf James Bond und war in den 1960er- Jahren überaus erfolgreich. Sie machte Vaughn, der darin als der coole Napoleon Solo brillierte, zum internationalen Star.

Robert Vaughn Foto: AP

Für seine Rolle in "Der Mann aus Philadelphia" erhielt Vaughn bereits 1959 eine Oscar- Nominierung als bester Nebendarsteller. Ein Jahr später verkörperte der gebürtige New Yorker einen der Revolvermänner in dem Western "Die glorreichen Sieben". Vaughn spielte später noch in zahlreichen Filmen mit, unter anderem an der Seite von Steve McQueen in "Bullitt" (1968), als deutscher Offizier in "Die Brücke von Remagen" (1969) und im Katastrophenfilm "Flammendes Inferno" (1974).

Zuletzt wirkte Vaughn in der britischen Fernsehserie "Hustle" mit, die von 2004 bis 2012 produziert wurde. Einen kurzen Auftritt hatte er auch in der britischen TV- Serie "Coronation Street" (2012). 1992 war er in einem "Tatort"- Krimi in der Rolle eines ehemaligen Geheimdienstmannes zu sehen.

Robert Vaughn (1982) Foto: AP

Vaughn hinterlässt seine Frau Linda, seinen Sohn Cassidy und seine Tochter Caitlin.