Sofia Vergara wird von eigenen Embryos verklagt

Weil Sofia Vergara in der Beziehung mit Nick Loeb nicht schwanger wurde, ließ die Schauspielerin von dem 41- Jährigen befruchtete Embryos einfrieren, die von einer Leihmutter ausgetragen werden sollten. Seit der Trennung streiten Vergara und Loeb nun darüber, wer ein Recht auf die beiden ungeborenen Kinder habe.

Loeb taufte "Töchter" "Emma" und "Isabella"

Und Loeb geht nun noch einen Schritt weiter und ließ veranlassen, dass seine Ex- Freundin von ihren eigenen Embryos verklagt wird. Wie die "New York Post" berichtet, sieht der Geschäftsmann die Embryos mittlerweile als seine "Töchter" und hat sie "Emma" und "Isabella" getauft, und wünsche sich nichts mehr, als diese auch in den Arm nehmen zu können. Deshalb reichte Loeb zuerst im April und dann im Mai 2015 eine Klage gegen Vergara ein, in der er das alleinige Sorgerecht für seine "Töchter" forderte.

Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Vor Kurzem setzte Vergara dann zum Gegenschlag an und forderte ihren Ex via Gerichtsbeschluss auf, die Namen seiner zwei Ex- Freundinnen, die dessen Babys abtrieben, preiszugeben. Dieser Schritt sollte den Beweis erbringen, dass der Geschäftsmann nicht immer am Leben seiner ungeborenen Kinder hing.

Loeb reichte erneut Klage ein

Vergara hatte mit ihrer Klage Erfolg. Doch die Schauspielerin hat die Rechnung ohne ihren Ex gemacht. Der reichte jetzt nämlich erneut Klage ein - und zwar im US- Bundesstaat Louisiana, in dem es besondere Gesetze zum Schutz von Embryos gibt. Und so kommt es dazu, dass nun die ungeborenen Mädchen "Emma" und "Isabella" ihre leibliche Mutter auf ihr Lebensrecht verklagen. Als Kläger wird der Treuhänder James Carbonnet genannt.

Sofia Vergara Foto: APA/AFP/VALERIE MACON

In den Gerichtspapieren wird darauf hingewiesen, dass für Vergaras ungeborene Töchter ein Fond angelegt wurde. Mit diesem Geld hätte in Zukunft die Schulausbildung und die Krankenversicherung der Mädchen bezahlt werden sollen. Wenn man aber verhindere, dass die Babys überhaupt geboren werden, dann bringt man sie auch um ihr Erbe, so der Vorwurf. Außerdem wollen die beiden der Schauspielerin ihr Elternrecht entziehen. Zuletzt soll Vergara noch für jegliche Kosten, die im Laufe des Embryo- Streits für Loeb angefallen sind, aufkommen.