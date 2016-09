Sofia Vergara: "Mein Ehemann ist einfach zu heiß!"

Als sich das Paar im Juli 2014 zum ersten Mal traf, ließ sie den "Magic Mike"- Darsteller erstmal zappeln, als der nach einem Date fragte.

Joe Manganiello Foto: Viennareport

In der morgendlichen Talkshow von Harry Connick Jr erklärte sie: "Als er mich überzeugen wollte mit ihm auszugehen, wollte ich das erst einmal deswegen nicht. Ich wollte damit nicht umgehen müssen, ich bin jetzt zu alt, um einen Typen zu daten, der von allen Frauen angehimmelt wird. 'Du bist zu heiß, das wird so viel Arbeit'. Ich mach keine Witze. Ich wollte nicht mit ihm ausgehen, weil er so heiß war."

Sofia Vergara beim Hochzeitstanz mit Joe Manganiello Foto: Viennareport

Schließlich lenkte die 44- Jährige doch ein und gab dem 39- Jährigen eine Chance. Der ließ nichts anbrennen und hielt schon im Dezember desselben Jahres um Vergaras Hand an. Mittlerweile ist das Paar glücklich verheiratet, im November 2015 gaben sich die beiden Hollywood- Stars in Palm Beach, Florida das Jawort. Und es scheint ganz so als könne die Darstellerin mittlerweile mit der Schönheit ihres Mannes umgehen.

Sofia Vergara und Joe Manganiello Foto: instagram.com/sofiavergara

Joe Manganiello ist so gut in Form, dass er regelmäßig US-Fitnessmagazine ziert. Foto: Viennareport

Sofia Vergara und Joe Manganiello senden verliebte Grüße aus den Flitterwochen. Foto: instagram.com/sofiavergara