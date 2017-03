So will Pippa Meghan von ihrer Hochzeit fernhalten

Es soll ihr großer Tag werden: Wenn Pippa Middleton im Mai ihrem Verlobten James Matthews das Jawort gibt, soll einzig und allein die kleine Schwester von Kate im Mittelpunkt stehen. Und das wird schön langsam ein brisantes Thema in der britischen Königsfamilie: Denn Pippa möchte laut "OK! Magazine" mit allen Mitteln verhindern, dass Harry seine Freundin Meghan Markle zur Trauung mitbringt.

Pippa Middleton und ihr Verlobter James Matthews Foto: AFP

"No Ring, No Bring" - Regel

"Sie hat Angst, dass ihr die Gegenwart des Hollywoodstars die Show stehlen wird", erklärte ein Insider dem Magazin. Pippas Befürchtung scheint jedenfalls nicht unbegründet: Denn schon sie selbst zog auf der Hochzeit ihrer Schwester Catherine mit Prinz William dank ihres Pos alle Blicke auf sich. Und auch nach der Vermählung von Lara Hughes- Young mit Tom Inskip vor Kurzem war Meghan, die ihren royalen Freund begleitete, danach in den Klatschspalten Thema Nummer eins.

Pippas Herz schlägt auch für Tiere. Als sie mit toten Fasanen posierte, waren Tierschützer erzürnt. Foto: PATRICK KOVARIK / AFP / picturedesk.com

Doch wie will Pippa tatsächlich verhindern, dass Harry an der Seite seiner Liebste bei ihrem großen Tag erscheint? Laut "Daily Mail" soll sie Freunden erzählt haben, die perfekte Lösung parat zu haben. Sie wolle angeblich eine "No Ring, No Bring"- Regel einführen, wonach es Partnern, die nicht verheiratet oder verlobt sind, verboten ist, zu kommen. Eine Ausnahme wolle sie für Meghan nicht machen, heißt es weiter.

Meghan Markle Foto: AP

Die Frage, ob die schöne Schauspielerin zu Pippas Hochzeit kommen darf oder nicht, sorgt laut britischen Medien auch schon innerhalb der Familie für Diskussionen. Denn während Kate auf der Seite ihrer Schwester steht, unterstützt William natürlich seinen Bruder Harry. Aber vielleicht erübrigt sich Pippas Problem ohnehin von allein: Angeblich ist Meghan im Mai nämlich mit dem Dreh zur neuen Staffel ihrer Serie "Suits" beschäftigt und könnte gar keine Zeit für die Hochzeit der 33- Jährigen haben.