So versext Model Joanna Krupa Instagram

"Spieglein, Spieglein, an der Wand", schreibt Joanna Krupa zu einem Selfie, bei dem man ihre knackige Kehrseite, die in einem Stringtanga steckt, im Spiegel zu sehen bekommt. Und oben rum ist die schöne Blondine auf diesem Foto überhaupt gänzlich textilarm unterwegs. Das hat auch einen guten Grund, wie das Model in einem Hashtag verrät. Da erklärt sie nämlich, dass an ihr "all natural", also "alles echt" sei.

Und auch sonst scheint Krupa recht wenig in ihren Kleidern halten zu können. Auf Instagram zeigt sich die fesche 37- Jährige, die unter anderem die Titelseiten des "FHM", des "Maxim" oder des "Playboy" zierte, nämlich gerne halb nackt oder völlig hüllenlos.

Doch wer sich jetzt Hoffnungen macht: Krupa ist leider schon vergeben. Seit 2013 ist die Beauty, die ursprünglich aus Warschau stammt, mit dem französischen Klubbetreiber Romain Zago verheiratet. Aber schauen darf man ja, oder?