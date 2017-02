So spannend wird die 89. Oscarnacht!

Seit seiner umjubelten Weltpremiere in Venedig als Oscar- Fixstarter gehandelt, hat "La La Land" den von "All About Eve" (1950) und "Titanic" (1997) gehaltenen Rekord der meisten Nominierungen bereits egalisiert. Tatsächlich hat Damien Chazelles charmante Hommage an die Blütezeit der Musicals aufgrund einer Doppelnennung in der Kategorie "Bester Song" aber "nur" 13 Preischancen - und muss elf davon in Trophäen ummünzen, wenn sie mit dem meistnominierten und -prämierten Blockbuster "Titanic" gleichziehen will.

Der Trailer zu "La La Land":

In - teils zentralen - Kategorien scheint dem Film die goldene Statuette laut Branchenexperten und Wettanbietern kaum noch zu nehmen zu sein. Siege bei den Golden Globes, den britischen Filmpreisen sowie den Verleihungen der Produzenten- und Regieverbände lassen auf Auszeichnungen als bester Film sowie für Regie, Produktionsdesign, Kamera, Soundtrack und - mit großer Wahrscheinlichkeit - Hauptdarstellerin Emma Stone schließen.

Foto: Studiocanal

Wird Chazelle zum besten Regisseur gekürt, wäre er mit 32 Jahren und 38 Tagen der Jüngste, dem das jemals gelang.

Emma Stone mit Regisseur Damien Chazelle Foto: Joel Ryan/Invision/AP

Spannende Entscheidungen erwartet

Zwei Film könnten "La La Land" gefährlich werden: Barry Jenkins' sensibler Coming- of- Age- Film "Moonlight" über das in drei Stationen erzählte Erwachsenwerden eines homosexuellen Afroamerikaners sowie Kenneth Lonergans erschütterndes Familiendrama "Manchester by the Sea" haben sich die wichtigsten Kritikerpreise bisher untereinander aufgeteilt. "Moonlight", acht Mal nominiert, dürfte in jedem Falle seinem charismatischen Nebendarsteller Mahershala Ali den ersten Oscar einbringen, das fünffach nominierte "Manchester" Lonergan den ersten, lang verdienten Drehbuchpreis.

Szene aus "Manchester by the Sea" Foto: Universal Pictures

Die wirklich spannenden Entscheidungen aber zeichnen sich unter den nominierten Hauptdarstellern ab. Dank seiner eindringlichen Darstellung eines trauernden Mannes in "Manchester by the Sea" schien Casey Affleck lange als uneinholbar - bis Denzel Washington, Hauptdarsteller und Regisseur der Theateradaption "Fences", überraschend den Preis bei den Screen Actors Guild Awards holte, die als Oscar- Vorboten gelten. Ebenda reüssierte auch Emma Stone, die in den letzten Wochen für ihre scheinbar mühelose Performance als strauchelnde Schauspielerin Mia in "La La Land" Schwung holte. Gefährlich werden ihr der französische Leinwandstar Isabelle Huppert ("Elle") oder auch Natalie Portman in einer klassischen Oscar- Rolle: First Lady "Jackie" Kennedy.

Natalie Portman als First Lady "Jackie" Kennedy Foto: Tobis Film

"La La Land" Foto: Studiocanal

Als bester fremdsprachiger Film sind neben "Toni Erdmann" (Deutschland) die Filme "Land of Mine" (Dänemark), "A Man Called Ove" (Schweden), "Tanna" (Australien) und "The Salesman" (Iran) nominiert. Vor dem Hintergrund von Trumps verfügtem Einreiseverbot für Staatsbürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern wäre eine Ehrung des iranischen Dramas "The Salesman" ein politisches Statement - hat doch Regisseur Asghar Farhadi angekündigt, trotz möglicher Ausnahmeregelung aus Protest nicht an der Gala teilnehmen zu wollen.

Peter Simonischeck ist "Toni Erdmann". Der Trailer:

Auf der Bühne des "Dolby Theatre" ist jedenfalls mit mahnenden Plädoyers gegen Trumps Politik zu rechnen. Die Academy hatte sich im Vorfeld bereits "extrem besorgt" geäußert und Filmemachern aus aller Welt Rückendeckung versprochen.

Als Moderator fungiert heuer erstmals Jimmy Kimmel, der sich bekanntermaßen auch in seiner Late- Night- Show kein Blatt vor den Mund nimmt. Als Laudatoren an seiner Seite: Hollywoodstars wie Leonardo DiCaprio, Charlize Theron oder Javier Bardem, die die Bühne vor einem Millionenpublikum nützen könnten.