So sehr schmerzen Kates Oben- ohne- Fotos William

In dem Schreiben heißt es: Die Nacktfotos von Kate hätten William schockiert und geschmerzt, weil sie "Erinnerungen an die Umstände des Todes meiner Mutter wachgerufen haben". Diana war 1997 nach einer Paparazzi- Jagd in ihrer Limousine verunglückt.

Herzogin Kate Foto: News Pictures/face to face

Keine Spur von Reue zeigte jedoch die Chefredakteurin des angeklagten Magazins "Closer". Kommentar: "Wir hatten sehr viel unvorteilhaftere Fotos." Auf Komplett- Nacktbilder habe man absichtlich verzichtet. Und ihr Anwalt fügte hinzu: "Der Artikel hat alle Beteiligten glücklich gemacht, von den Lesern bis zur königlichen Familie."

William und Kate Foto: AFP

Die Fotos zeigen Kate beim Sonnenbad in der Provence. Dabei trägt sie nur eine Bikinihose. Das Urteil wird für den 4. Juli erwartet.

