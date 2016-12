"So schön sind Sie nicht - Sie sind unerwünscht"

"Die Lugner City atmet auf, dass Sie nicht mehr da sind. Eine deutsche Nutte eben. Verschwinden Sie. Keiner wird Ihnen eine Träne nachweinen", heißt es in dem Brief weiter. Auch Cathys Tochter wird darin auf übelste Art und Weise beschimpft: "Geh heim zu Merkel mit dem depperten Kind. Keiner will sie in der Schule."

Der gesamte Hassbrief an Cathy Lugner Foto: facebook.com

Cathy Lugner: "Der muss wirklich ein armes Würstchen sein"

Cathy Lugner selbst kommentiert den Hassbrief auf ihrer Facebook- Seite so: "Obwohl ich angefangen habe, das Land in mein Herz zu schließen, verlasse ich Österreich unter anderem auch wegen solcher 'Liebesbriefe'. Solltest du meinen Post sehen, bemitleide ich eher DICH! Denn wer so verbittert und niveaulos ist und seine Lebenszeit dafür opfert, sinnlose Zeilen niederzuschreiben, der muss wirklich ein armes Würstchen sein. Goodbye!"

Zwei Jahre lang war das ehemalige Playmate Cathy Lugner die fünfte Ehefrau des Wiener Unternehmers Richard Lugner - bis die Ehe jetzt geschieden wurde . Der 84- Jährige habe sie nur ausgenutzt, klagte die Blondine vor wenigen Tagen im RTL- Interview und verriet weinend, dass es andere Frauen im Leben von "Mörtel" gegeben haben musste.

Video: Cathy Lugners großes Träneninterview

Rotz und Wasser weinend erzählte die 27- Jährige in dem auf der Website von RTL veröffentlichten Videointerview dann, was sie am meisten verletzt habe: "Vor ein paar Tagen habe ich in einer österreichischen Zeitung gelesen, dass er gesagt hat: 'Die Frauen stehen schon Schlange bei mir.' Da dachte ich mir: 'Du bist erst ein paar Tage geschieden. Diese Aussage ist ja die Schlussfolgerung, dass du dich mit den Frauen triffst. Woher weißt du das sonst, dass sie Schlage stehen?' Eine Enttäuschung ..."

Cathy und Richard Lugner Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Cathy Lugner ist verzweifelt. Foto: RTL

Jetzt will Cathy so schnell wie möglich alles hinter sich lassen. In Österreich hält sie es nicht mehr aus. Sie will nicht mehr täglich in den Zeitungen über ihren Exmann lesen. Die Koffer für ihren Umzug sind - wie man im RTL- Video sieht - bereits gepackt. Es heißt, ihr Haus in Süßenbrunn, das einen Wert von 500.000 Euro haben soll, lasse sich schnell verkaufen ...