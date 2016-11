So schamlos zeigte sich Emily Ratajkowski noch nie

Emily Ratajkowski ist dafür bekannt, offen und freizügig ihren Körper zu zeigen. Darüber freuen sich die rund 9,4 Millionen Follower auf ihren Social Media- Kanälen immer wieder. Nun veröffentlichte der Fotograf Jonathan Leder jedoch Fotos, auf denen das Model komplett nackt zu sehen ist.

"Sie war, sagen wir mal, sehr zufrieden mit ihrem Körper", erinnerte sich Leder an das Shooting in New York, das bereits im Mai 2012 stattfand - also noch bevor die 25- Jährige durch das Video von Robin Thickes Hit "Blurred Lines", in dem sie nackt tanzte, schlagartig berühmt wurde. Insgesamt verbrachte das Model damals zwei Nächte im Haus des Fotografen, wobei über 70 Polaroids entstanden. Die Fotos sind bewusst wie private Schnappschüsse und leicht unscharf aufgenommen. Die hüllenlosen Fotos des berühmten Models verkauft Jonathan Leder nun über seine eigene Homepage.

Bereits im September machte das 25- jährige Model deutlich, dass jeder selbst über seinen Körper und den Umgang damit bestimmen sollte. Sie selbst trägt nicht gerne BHs und rief auch andere Frauen dazu, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. "Das geht niemanden außer dich selbst etwas an! Das sollten alle Frauen und unsere Gesellschaft wissen. Wir halten Brüste für etwas Schmutziges oder Vulgäres, weil wir sie nicht als schön betrachten und sie uns Angst machen", betonte Ratajkowski im Interview mit der "Elle".

"Ich habe festgestellt, dass Push- up- BHs oder BHs allgemein die natürliche Form meiner Brüste verändern und sie hypersexualisieren. Deshalb ist es in vielerlei Hinsicht eleganter und natürlicher und viel mehr sexy, wenn ich keinen BH trage."