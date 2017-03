So schamlos zeigt sich Nicole Kidman in TV- Serie

Gerüchten zufolge kassiert Nicole Kidman für "Big Little Lies" 350.000 Dollar pro Folge. Dafür verlangt die Rolle der Celeste Wright ihr auch einiges ab. Neben von Gewalt geprägten Sexszenen mit Serien- Ehemann Alexander Skarsgard (Perry), musste die 49- Jährige für die Serie auch eine Szene drehen, in der sie sich für ihren Gatten selbst befriedigt.

Vor dem Laptop rekelt sich Kidman als Celeste dabei auf dem Bett, während ihr Ehemann Perry über die Kamera dabei zuschaut. Während der heißen Erotik- Show geht Kidman richtig zur Sache, zeigt aber nicht nur ihren blanken Busen, sondern auch die blauen Flecken, die ihr erst kürzlich von ihrem Gatten zugefügt wurden.

Die Rolle in der HBO- Serie, die seit 19. Februar auch auf Sky läuft, habe sie trotz der sehr fordernden Szenen gereizt, verriet Kidman unlängst der "Los Angeles Daily" im Interview. "Es kommen einfach so eine Vielzahl an Emotionen vor", schwärmte die Schauspielerin von der Serie.

In "Big Little Lies" erschüttert ein mysteriöser Todesfall bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung das beschauliche Küstenstädtchen Monterey in Kalifornien und vertieft das bereits vorhandene gegenseitige Misstrauen einiger Mütter, die scheinbar alle etwas zu verbergen haben. Neben Nicole Kidman als Celeste stehen unter anderem auch Reese Witherspoon als Madeleine und Shaileene Woodley als Jane im Mittelpunkt der Serie.

