So luxuriös lebte Marilyn Monroe vor ihrem Tod

"Das 1929 im spanischen Stil erbaute Haus befindet sich in ruhiger Lage am Ende einer Sackgasse und liegt in einer der begehrtesten Gegenden des luxuriösen Brentwood, Los Angeles. Mit vier Schlafzimmern, drei Badezimmern, einem Pool und einem großen Garten bietet das Anwesen viel Ruhe und ganz privaten Hollywood- Glamour." Diese Beschreibung lädt zum Träumen ein! Oder zum Alpträumen - denn der Preis hat es in sich: Marilyn Monroes letzte Villa wird um 6,9 Millionen Dollar (rund 6,4 Millionen Euro) verkauft.

Laut Maklerfirma badete Monroe selbst gerne in ihrem Pool. Foto: Mercer Vine

Die geräumige Küche ist mit Terracotta-Fliesen ausgelegt. Foto: Mercer Vine

Preis gestiegen

Seit dem letzten offiziellen Verkauf im Jahr 2010 ist der Preis des Anwesens um mehr als 2 Millionen Dollar gestiegen. 2012 gab es einen 5- Millionen- Dollar- Verkauf außerhalb des Marktes. Noch- Besitzerin Donna Kaplan hat laut Angaben der US- Maklerfirma Mercer Vine nie selbst in dem Haus gelebt. Hollywoods Sexsymbol Marilyn Monroe kaufte das Grundstück samt Haus im Jahr 1962 um 75.000 Dollar (rund 69.000 Euro) - nur wenige Monate vor ihrem Tod.

Marilyn Monroe war Hollywoods berühmteste Schauspielern und begehrtes Sexsymbol Foto: AP

Für Hollywod-Verhältnisse ist das Anwesen bescheiden. Foto: Mercer Vine

Im Schlafzimmer tot aufgefunden

Die Immobilie sei "romantisch, intim und privat", sagt Maklerin Lisa Optican: "Jeden, der das Grundstück betritt, erwarten Ruhe und Herzlichkeit." Trotzdem bringt das Haus einen bitteren Beigeschmack mit sich: Vor 55 Jahren wurde die damals 36- jährige Marilyn Monroe tot in ihrem Schlafzimmer aufgefunden. In ihrem Blut befanden sich Reste von Barbitursäure, dem Grundstoff vieler Schlafmittel.

Marilyn Monroes Stern am Hollywood Walk of Fame zieht täglich Touristen an. Foto: Clara Milena Steiner

Hollywood- Star wohnte alleine

Nur wenige Monate vor ihrem Tod soll Monroe das Haus selbst ausgesucht haben. Einem Reporter des "Life"- Magazins sagte sie damals: "Mit jedem, der mein Haus mag, werde ich mich bestimmt gut verstehen." Es war Monroes erstes Haus, in dem sie alleine wohnte - nach jahrelangen On- Off- Ehen mit Joe DiMaggio und später Arthur Miller.

Gemeinsam mit Schauspielkollegin Jane Russell verewigte sich Monroe am Boden des Hollywood Boulevard Foto: Clara Milena Steiner

Fans steigen gern in die "Fußstapfen" ihres Idols - oder legen ihre Hände in ihre Handabdrücke. Foto: Clara Milena Steiner

Der Star aus Filmen wie "Blondinen bevorzugt", "Wie angelt man sich einen Millionär?" und "Manche mögen's heiß" wurde auf dem Friedhof im Westwood Village Memorial Park in Los Angeles beigesetzt.