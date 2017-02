So knapp entgingen 106 Passagiere der Katastrophe

Der Schock bei den 106 Passagieren, die in der Vorwoche in einer Boeing 737 darauf warteten, dass ihr Flugzeug starten würde, sitzt vermutlich noch heute tief. Sie entgingen nämlich nur knapp einer Katastrophe, wie ein jetzt veröffentliches Video beweist. Denn nur um Haaresbreite schrammte Harrison Ford in seinem Flieger an der Passagiermaschine vorbei, da er beim Anflug auf den John Wayne Airport in Orange County die Roll- mit der Landebahn verwechselte.