So klingt Österreichs Lied für den Song Contest

Der 24- jährige Tiroler Tiroler Nathan Trent wurde vor Weihnachten vom ORF nach einem internen Auswahlverfahren als diesjähriger Song- Contest- Vertreter vorgestellt. Spotify ist es zu verdanken, dass der Song nun schon vor der "offiziellen" Präsentation zu hören ist.

Der ORF gab in einer offiziellen Stellungnahme bekannt, dass Streamingdienste stets eine Vorlaufzeit brauchen, wenn es um den Upload der Songs geht. Nur so habe man sicherstellen können, dass "Running On Air" direkt nach der offiziellen Radiopremiere am Dienstag verfügbar sei. Spotify sei heuer aber um einen Tick schneller gewesen, weshalb der österreichische ESC- Song auch schon vor seiner offiziellen Premiere im Netz zu finden gewesen sei.

Nathan Trent am Dienstag beim Ö3 Wecker Foto: Ö3/Walter Dunger

Am Dienstag hat "Running On Air" auch im Ö3 Wecker seinen ersten Radioauftritt, am Vormittag wird der Song im ORF Zentrum offiziell vorgestellt. Ob Nathan Trent ein würdiger Nachfolger für Zoe sein wird? Die 20- Jährige konnte im Vorjahr immerhin den 13. Platz ersingen.

Nathan Trent mit Robert Kratky und Sandra König beim Ö3 Wecker Foto: Ö3/Walter Dunger