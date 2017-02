So hübschen die Stars ihre vier Buchstaben auf

So verriet US- Schauspielerin Kristen Bell auf Snapchat, dass sie ihren Allerwertesten gerne mit Push- up- Unterhosen mit integrierten "Butt- Pads", also "Popsch- Polstern", mehr Pracht verleiht.

Kristen Bell zeigt ihre Po-Pads. Foto: snapchat/Kristen Bell

Für Fotoshootings ist es üblich, Stars am ganzen Körper zu schminken. "Modern Family"- Star Ariel Winter findet das so großartig, dass sie ein Foto mit ihren Fans auf Instagram geteilt hat, auf dem gerade ein Stylist ihre Hinterbacken mit einem Pinsel bearbeitet. "Bitte kein Fleckerl vergessen", schrieb sie dazu.

Für Kim Kardashian gehört Po- Contouring, so der Fachausdruck für die Aufhübschung des Podex, einfach dazu. Sie lässt ihr bestes Stück für Nacktshootings ebenso gestalterisch bearbeiten wie für Auftritte am Red Carpet. Vor den "MTV Awards" ließ sie sich jedenfalls sowohl den Hintern als auch den Bereich zwischen ihren Beinen makellos schön schminken. Ihr Minikleid war auch dermaßen kurz, dass tiefe Einblicke unvermeidbar waren.

Kim Kardashian wird von einem Experten der Po geschminkt. Foto: face to face

Auch zwischen den Beinen wird jeder Makel von einem Make-up-Artist überschminkt. Foto: face to face

Und das ist das Kleid, das Kim Kardashian unten rum geschminkt getragen hat. Foto: MediaPunch/face to face

Ursprünglich kam das Po- Contouring übrigens aus dem Pornobereich. Aus naheliegenden Gründen. Wer will da schon Pickel in Nahaufnahme sehen ...