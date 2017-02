So heizt "50 Shades of Grey" im Schlafzimmer ein

Man mag über die Qualität von E.L. James Erotiksaga denken, was man will. Auch dass die Forsetzung des ziemlich dünnen Sex- Plots rund um Christian Grey und seiner Anastasia kein Oscar- Material bergen dürfte, ist vorauszusehen.

Einen Dienst hat uns die britische Bestseller- Autorin mit ihrer Trilogie allerdings durchaus erwiesen.

Sehr viele Dessous- Hersteller sind seit dem Erfolg von "Fifty Shades of Grey" viel mutiger geworden und setzten auf ganz dursichtige Spitze, Netzstoffe und Schnitte mit Bondage- Elementen. Sogar die bis dato leicht angestaubten ...

Sexy, aber niemals vulgär - das US- Lingerie Label For Love and Lemons etwa ist gerade drauf und dran, etablierten Herstellern wie Agent Provocateur an die knappe Wäsche zu gehen. Dessous mit echtem Wow- Effekt!

Therese Aigner, Kronen Zeitung