So heiß ist die Tochter von Clint Eastwood

Clint Eastwood kann wirklich stolz auf seinen Nachwuchs sein. Insgesamt sieben Kinder hat der Schauspieler und Regisseur, der einst DAS Sexsymbol Hollywoods war. Und an alle sieben hat der 86- Jährige nicht nur sein gutes Aussehen, sondern auch sein Talent vererbt.

Zwei stechen da jedoch besonders hervor: Scott Eastwood ist nicht nur das Ebenbild seines berühmten Vaters, er macht ihm auch noch ordentlich Konkurrenz. Unter anderem war der Frauenschwarm schon in "Kein Ort ohne dich" oder "Suicide Squad" im Kino zu sehen. Bald beerbt der fesche 30- Jährige den 2013 verstorbenen Paul Walker in "Fast & Furious 8".

Doch Scott muss sich warm anziehen, die Konkurrenz schläft nicht - und kommt aus der eigenen Familie. Denn auch seine Halbschwester Francesca ist ein echter Augenschmaus. Die sexy 23- Jährige startet derzeit als Model und als Schauspielerin so richtig durch, wird 2017 unter anderem an der Seite von James Franco im Film "The Valut" zu sehen sein. Und auch als Model ist die Promi- Tochter mit den ständig wechselnden Haarfarben gut gebucht, stand unter anderem schon für das "Esquire"- Magazin vor der Kamera.

Für Schlagzeilen sorgte Francesca Eastwood- Fisher im Jahr 2012, als sie gemeinsam mit ihrem damaligen Freund, Starfotograf Tyler Shields, eine knapp 80.000 Euro teure Birkin Bag verbrannte. Die Fotos, die unter dem Titel "Zerstörung ist eine wunderbare Darstellung von Freiheit" veröffentlicht wurden, sorgten für einen Shitstorm auf Twitter. Manche drohten der damals 19- Jährigen sogar mit Mord.

Gemeinsam mit Fotograf Tyler Shields verbrannte Francesca Eastwood-Fisher einst eine Birkin Bag. Foto: Viennareport

