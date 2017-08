So hart kämpft Amal Clooney gegen ihre Baby- Kilos

Auch wenn Amal Clooney sicherlich mit guten Genen gesegnet ist, geht selbst an ihr eine Schwangerschaft nicht spurlos vorbei - erst recht nicht, da sie erst vor zwei Monaten die Zwillinge Alexander und Ella zur Welt gebracht hat. Doch nur wenige Wochen nach der Geburt scheint die schöne Ehefrau von George Clooney wieder in Topform zu sein. Wie das geht, fragen sich da wohl viele Mamas.

George Clooney und seine Amal am Comer-See Foto: www.PPS.at

Fisch und Algensuppe lassen Kilos purzeln

Die Antwort ist eigentlich simpel - und doch ganz schön hart: Denn auch die 39- Jährige tut einiges dafür, dass die Baby- Kilos wieder purzeln. Denn wer jetzt denkt, während des Italienaufenthalts am Comer See kommen bei Frau Clooney Pizza, Pasta und Gelati nicht auf den Teller, weiß ein Insider dem britischen "Heat"- Magazin zu berichten. "Sie isst zweimal täglich Fisch", erklärt er. Besonders oft gebe es in der Villa Oleandra für Amal und George derzeit Lachs, Makrele und Schwertfisch.

Selbst zum Frühstück gönnt sich die Staranwältin kein Cornetto, wie es in Italien eigentlich üblich wäre. "Meistens gibt es Algensuppe, manchmal ein gekochtes Ei", weiß der Insider zu berichten. Als Beilage zum Fisch, der mittags und abends kredenzt wird, gönnt sich Amal dann auch keine Rosmarinerdäpfel oder ein Risotto, sondern ausschließlich Kichererbsen, Gemüse, Hummus und Vollkorncracker.

George Clooney und Amal beim Verlassen eines Restaurants in Cernobbio Foto: www.PPS.at

Beinhartes Sportprogramm

Doch nicht nur ein strenger Ernährungsplan, sondern auch ein beinhartes Sportprogramm sollen Amal dabei helfen, die überschüssigen Kilos loszuwerden, wie der Insider weiter ausplaudert. "Erst geht sie eine Stunde lang Walken, danach trainiert sie für 20 Minuten mit Gewichten oder macht 30 Minuten lang Pilates." Neben diesen täglichen Sporteinheiten spielt Amal dann auch noch mehrmals pro Woche mit ihrem Gatten Tennis. Wenn man dann noch an die vielen schlaflosen Nächte denkt, verwundert es nicht, dass George Clooney seiner schönen Ehefrau erst kürzlich in einem Interview seinen Tribut zollte und sie als wahre "olympische Athletin" bezeichnete ...