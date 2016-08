So hält Prinz George Herzogin Kate auf Trab

Auf einer Charity- Veranstaltung im englischen Luton kam Kate beim Backen mit Jugendlichen ins Plaudern und verriet, dass Prinz George mit seinen drei Jahren schon gerne in der Küche steht. Doch dabei hinterlasse der royale Knirps immer ein richtiges Chaos, gab die Herzogin Einblick in ihr Familienleben.

Kate und William haben mit Jugendlichen Brownies gebacken. Foto: AFP

"Wenn ich so etwas mit George zu Hause versuche, landen die Schokolade und der Sirup überall", so die 34- Jährige laut "Hello"- Magazin, während sie mit den Teenagern Kuchenteig zubereitete. "Er macht so viel Unordnung. Es ist ein Chaos."

Hmmmm, schmecken die gut! Foto: AFP

Natürlich ließen sich William und Kate die Brownies, die sie gemeinsam gebacken haben, dann auch schmecken. Vor allem dem Prinzen schienen die süßen Köstlichkeiten zu munden, langte er doch ordentlich zu. Das Gebäck sei nämlich richtig "köstlich", so Royal zur Freude der Jugendlichen.