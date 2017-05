So fesch sind die "Bauer sucht Frau"- Stadtmadln

Nach 14 Staffeln "Bauer sucht Frau" war es Zeit für eine Neuerung. Dieses Mal gehen nämlich nicht nur einsame Landwirte auf die Suche nach der Traumfrau, sondern auch zwei Mädel aus der Stadt. Sie wollen sich von einem feschen Bauern erobern lassen. Arabella Kiesbauer stellt in den Folgen am 31. Mai und 7. Juni auf ATV insgesamt 13 Bauern und eben zwei Stadtmadln vor.

"Keine Ausreden mehr! Bauern, denen bisher der Mut fehlte sich selbst zu präsentieren, haben nun die Gelegenheit unsere Stadtmadln zu erobern", freut sich die Moderatorin über die ihre feschen Stadtmadln. "Liebesgott Amor wird in dieser Staffel wohl alle Hände voll zu tun haben."

Stadtmadl Vanessa aus Wien hat ganz spezielle Vorstellungen von ihrem Traumbauern: "Er sollte groß sein und von der Arbeit muskulöse Arme haben. Außerdem bin ich sehr tierlieb und hoffe, dass er Pferde, Kühe oder Schafe am Hof hat." Und was sollte die Landliebe von Stadtmadl Martina haben, damit die Funken fliegen?: "Ich bin am Land aufgewachsen, zum Arbeiten in die Stadt gezogen. Nun möchte ich wieder aufs Land und hoffe auf viele Zuschriften und eine spannende Zeit bei 'Bauer sucht Frau'."