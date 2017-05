So erotisch feiern die Stars Geburtstag

"Geburtsanzug", verkündete Kourtney Kardashian auf Instagram und stellte anlässlich ihres 38. Geburtstages ein Foto von sich online, auf dem sie splitternackt im Zwielicht aus einem Pool steigt und ihre Haare hinter sich wirft. Kein Wunder, dass die Fans da jubelten: "Du schaust einfach unglaublich aus, mach weiter so!", "Sehr heiß" oder "Ich liebe dich einfach!", heißt es zu dem sexy Schnappschuss.

Hollywoodstar Sharon Stone wurde am 10. März 59 Jahre alt und postete an diesem Tag ein extrem sexy Foto von sich, auf dem sie nur mit einem Hauch von Kleid, das offenbar nass ist, am Strand sitzt, ihr Busen blitzt hervor und ist sandgesprenkelt, während Stone herausfordernd in die Kamera blickt. "Geburtstagsvorbereitungen", schrieb sie zu dem Bild.

Oscarpreisträgerin Halle Berry hieß ihren 50. Geburtstag im August 2016 mit offenen Armen und einem erotischen Foto willkommen, auf dem sie ihren nackten Körper durch einen hauchzarten weißen Spitzenkaftan durchscheinen lässt.

Model Joanna Krupa stellte kurz vor ihrem 37. Geburtstag ein Nacktfoto online, auf dem sie völlig unbekleidet auf dem überspülten Plateau eines Swimmingpools liegt. "Mit meinem Geburtstag gleich um die Ecke stelle ich fest, dass Alter immer mehr nur eine Zahl ist. Mit einem gesunden und fitten Leben fühlst du dich in jedem Alter schön und selbstbewusst."