So bezirzen die Clooneys leidgeprüfte Nachbarn

Seit 2015 sind Umbauten auf ihrem Anwesen in Berkshire, westlich von London, im Gange. Wie man sich vorstellen kann, ist der Bau von Pools, Extra- Häusern und die Pflanzung von zahlreichen Bäumen als Sichtschutz nicht gerade eine Sinfonie in den Ohren ihrer direkten Nachbarn John und Clare Grove. Also galt es, diese zu besänftigen, und plötzlich will man die Clooneys doch neben sich wohnen haben.

George Clooney mit Ehefrau Amal Foto: Timm/face to face

Nicht nur, dass sie die Groves zu einem sechswöchigen Urlaub auf der griechischen Insel Korfu - inklusive Taschengeld - eingeladen haben, sie bezahlen die laufende Miete für deren Einfamilienhaus, und als "Zuckerl" gab es jetzt auch noch 53.000 Euro und ein witziges Zusatzgeschenk: einen Staubsauger.

Ach, diese Clooneys ...

George und Amal Clooney Foto: News Pictures/face to face

Adabei Norman Schenz, Kronen Zeitung