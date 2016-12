So beleidigt Felix Baumgartner unseren Präsidenten

"Alexander Van der Bellen zieht nun endlich in die Hofburg um. Nur noch kurz mit dem Auto in die Trafik und dann hat er alles was er braucht, um dieses Land in eine bessere Zukunft zu führen. Österreich freut sich auf den neuen Präsidenten", postet Baumgartner auf Facebook, dazu ein Foto, dass Van der Bellen nach einem Einkauf mit Bier und einer Sektflasche zeigt.

Ein Affront, der nicht nur von mangelndem Demokratieverständnis zeugt, sondern auch offenbar von Baumgartners eigener, bereits Jahre andauernder beruflicher Untätigkeit ablenken soll. Denn seit seinem Stratos- Sprung im Jahr 2012 hat der selbsternannte "Sky Diver" keine besonderen Leistungen erbracht.

Bier- Bild kursiert im Web

Das Bild von Alexander Van der Bellen kursiert bereits seit dem Wahlkampf- Beginn im Web und wird immer wieder dazu verwendet, um den frisch gewählten Bundespräsidenten zu diskreditieren. Experten zweifeln sogar die Echtheit an, doch selbst wenn das Foto echt sein sollte: Warum sollte sich ein Politiker sein Bier nicht selber kaufen dürfen?