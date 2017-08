Sinead O'Connor nach Facebook- Hilferuf im Spital

Das Video, das Sinead O'Connor in dieser Woche via Facebook in die Welt schickte, sorgte für Aufregung unter ihren Fans. Der Clip zeigt die Sängerin nämlich in ihrem Motel, weinend und nervlich am Ende, während sie erklärt, dass sie jeden Tag kämpfe, um sich nicht ihren Selbstmordgedanken hinzugeben.

Sinead O'Connor Foto: APA/Herbert Pfarrhofer

Besorgte Fans alarmierten sofort die Polizei, die nach der Sängerin sah. Kurz darauf die Entwarnung: Der 50- Jährigen ginge es den Umständen entsprechend gut, sie sich auch nicht in Selbstmord- Gefahr befinde.

Sinead O'Connor Foto: ASSOCIATED PRESS

Wie die "Daily Mail" jetzt herausgefunden hat, sei O'Connor bereits in einem Krankenhaus in New Jersey, befinde sich unter ärztlicher Aufsicht. Übrigens nicht das erste Mal, dass die Musikerin aufgrund von psychischen Problemen in ein Spital eingeliefert wurde. Bereits 2011 twitterte die Irin von Selbstmordgedanken, 2015 beging sie sogar einen Versuch, sich das Leben zu nehmen. Daraufhin wurde O'Connor in eine Klinik eingeliefert. Seitdem befindet sich die "Nothing Compares 2 U"- Interpretin in therapeutischer Behandlung.