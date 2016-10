Sind das etwa die Kardashian- Räuber?

Dass es im "Hotel de Pourtales", in dem Kim Kardashian für ihren Aufenthalt während der Fashion Week in Paris nächtigte, keine Überwachungskameras gegeben hat, machte es der Polizei in den letzten Wochen schwer, einen Anhaltspunkt auf die Räuber zu finden, die die Reality- TV- Darstellerin brutal überfielen und beraubten. Doch jetzt veröffentlichte der französische Sender M6 News ein Video, das möglicherweise die Diebe zeigt.

Kim Kardashian liebte es, ihren Schmuck, darunter ihren 4-Millionen-Ring, auf Instagram zu zeigen. Foto: Viennareport

Kim Kardashian ohne BH, dafür mit vier Millionen Dollar teurem Ring am Finger ... Foto: Viennareport

Das Überwachungvideo, das auf einem nahegelegenen Hotel angebracht ist, zeigt drei Personen auf Fahrrädern, zwei Spaziergänger. Der Timecode des Videos zeigt 2:19 Uhr. Nur 49 Minuten später sind die gleichen Männer zu sehen, die es dieses Mal aber deutlich eiliger haben. An den Lenkern der Bikes baumeln jetzt verdächtig aussehende Beutel.

Kim Kardashian Foto: Viennareport

Noch ist unklar, wie nah die Pariser Polizei den Einbrechern mit diesem Video auf den Fersen ist. Anfang der Woche äußerte sich der Wachmann Abdulrahman gegenüber der "Daily Mail" zu dem Vorfall: " Sie trugen Polizeiuniformen, Jacken mit Reflektoren, passende Hüte, alles perfekt. Daher öffnete ich die Tür. Sie waren sehr brutal, drückten mich zu Boden, legten mir Handschellen an." Dann zwangen die Täter ihn, sie zu Kim Kardashians Suite zu bringen. "Ich sah, wie sie Kim aus dem Bett zogen. Sie hielten ihr eine Waffe vors Gesicht. Sie weinte, schrie: 'Tötet mich nicht, ich habe Babys! Ich bin eine Mutter! Nehmt, was ihr wollt!' Sie hatte Todesangst", so der Wachmann.

Foto: Viennareport

Kim Kardashian Foto: Viennareport

Kim Kardashian Foto: Viennareport

Kim Kardashian Foto: Viennareport