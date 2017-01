Sienna Miller: Tränen nach Marathon- Sexdreh

Sexszenen sind für die meisten Hollywoodstars ja ein Graus. Nicht für Sienna Miller. Für ihren neuen Film "Live By The Night" stand sie nämlich mit Ben Affleck vor der Kamera. "Ben und ich sind wie Bruder und Schwester, Gott sei Dank", erklärte die Schauspielerin jetzt in einem Interview mit "E! News". "Deshalb war es auch nicht komisch. Es gab nur sehr viel dummes Gekicher. Er ist sehr professionell - im Gegensatz zu mir."

Sienna Miller und Ben Affleck in "Live By Night" Foto: Warner Bros.

Dass sie körperlich sehr gefordert werden würde, habe sie schon vor Drehstart befürchtet, verriet die Mutter einer Tochter weiter. "Es gab im Skript eine Anmerkung zum Ablauf, in der es hieß, wir würden es überall tun: im Auto, in der Bar ... Und ich dachte: 'Das ist ein ganzer Tag mit Liebesszenen. Okay, wie machen wir das?'"

Ben Affleck und Sienna Miller in "Live By Night" Foto: Hollywood Picture Press/face to face

Zur Sache ging's dann schließlich neun Stunden - ein echter Sex- Marathon vor laufender Kamera, bei dem vor allem Ben Affleck echtes "Durchhaltevermögen bewies", so Miller. Denn für eine Einstellung gab der Star, der nicht nur als Protagonist Joe Coughlin, sondern auch als Regisseur für den Streifen fungierte, seinem Kameramann die Anweisung, ohne Schnitt weiterzudrehen, damit die Sexszene mehrmals hintereinander gefilmt werden konnte.

Sienna Miller in "Live By Night" Foto: CapFSD/face to face

"Ich dachte mir: 'Okay, offenbar ist Joe Coughlin ein echter Performer", erinnerte sich Miller zurück. "Das passierte drei Mal und beim dritten Mal meinte ich: 'Machst du Witze?' Und dann hab ich zu Ben gesagt: 'Ich weiß nicht, was du den Leuten über deine sexuellen Fähigkeiten erzählen willst'." Das Ganze habe sie aber dennoch mit Humor genommen, so die 35- Jährige abschließend. "Mir sind die Tränen runtergelaufen. Ich meine, du musst einfach lachen", erinnerte sich Sienna Miller an den Tag zurück.

Ben Affleck und Sienna Miller in "Live By Night" Foto: Warner Bros.