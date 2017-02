Siebenfacher Grammy- Gewinner Al Jarreau ist tot

Jarreau zum Ende seiner Livekarriere am vergangenen Donnerstag: "Er ist dankbar für seine 50 Jahre, in denen er die Welt in seiner Mission für die Musik bereist hat und für alle, die dies mit ihm teilten - sein treues Publikum, die engagierten Musiker und so viele andere, die seine Bemühungen unterstützten."

Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Manche Jazz- Puristen haben Jarreau wegen seiner Abstecher in den Rhythm & Blues sowie Hitparaden- Pop kritisiert. Er selbst bezeichnete sich gerne als "Crossover- Legende". Mühelos wechselte er zwischen klassischem Jazz und Funk- Rhythmen, zwischen Fusion und Soul.

Wenn der Stimmakrobat Jarreau sang, glaubte man, eine Violine zu hören, eine Flöte, einen Trommelwirbel. Er war berühmt für seine geschmeidige Stimme und die einzigartigen Tonkaskaden, auch wenn sie über die Jahre etwas an Glanz verloren haben.

Pastorensohn widmete sein Leben ganz der Musik

Jarreau kam als eines von sechs Kindern eines schwarzen Pastors in Milwaukee im US- Bundesstaat Wisconsin zur Welt. Schon mit vier Jahren habe er Gershwins Melodien aus "Porgy und Bess" auswendig gekannt, behauptete er. "Bei uns zu Hause wurde viel gesungen." Er studierte Psychologie, arbeitete als Sozialarbeiter und sang am Abend in den Nachtclubs von Los Angeles, bis er sich entschied, sein Leben ganz der Musik zu widmen.

Foto: APA/dpa-Zentralbild/Arno Burgi

"Ich bin davon überzeugt, dass ich auch heute noch in der Lage bin, Menschen zu helfen, durch meine Musik", argumentierte Jarreau in einem Interview der Tageszeitung "Die Welt" (2007). "Wenn Sie so wollen, bin ich heute ein besserer Sozialarbeiter, als ich es je zuvor war".