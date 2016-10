Shia LaBeouf und Mia Goth heirateten im Vegas- Stil

Hoffentlich hat sich die Braut das gut überlegt: Shia LaBeouf gab seiner langjährigen Freundin Mia Goth in Las Vegas jetzt heimlich das Jawort - und zwar in einer alles anderen als traditionellen Zeremonie. Denn anstatt eines Pastors führte ein Elvis- Double die Heirat in der "Viva Las Vegas"- Kapelle durch.