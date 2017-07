Shia LaBeouf: Peinliche Vulgär- Tirade gegen Cops

Auf dem Video brüllt der 31- Jährige den Beamten an: "Was habe ich getan?" Dann sitzt LaBeouf mit Handschellen gefesselt im Streifenwagen und schreit: "Lassen Sie mich raus. Ich will nicht reden. Ich bin ein fucking Amerikaner. Ich zahle meine Steuern. Nimm diesen Scheiß von meinen Armen ab."

Die Polizei von Savannah führt Shia LaBeouf ab. Foto: www.PPS.at

"Du dumme Bitch!"

Es wird noch schlimmer. LaBouef herrscht den dunkelhäutigen Beamten an, dass er kein Rassist sei: "So, du verhaftet also weiße Leute, die nur um eine Zigarette gebeten haben? Ich habe sogar versucht, nett zu sein, zu diesem dummen Flittchen. Würde ich die Bitch um eine Zigarette bitten, wenn ich rassistisch wäre?"

Als die Cops sich weigern, ihn frei zu lassen, schimpft er: "Ich habe mehr millionenschwere Anwälte, als du weißt, du dumme Bitch!"

Die Polizei von Savannah verhaftet Shia LaBeouf wegen Trunkenheit. Foto: www.PPS.at

Frau umZigarette angeschnorrt

LaBeouf hatte laut "Enterpress News" vor einer Bar in Savannah nachts um vier Uhr eine Frau um eine Zigarette gebeten - und bekam einen Korb. Daraufhin war er ausgeflippt. Weil er sich dann auch noch mit den Polizeibeamten anlegte, muss er sich auch zusätzlich noch wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt vor Gericht verantworten.

Die Polizei von Savannah veröffentlichte diesen Mugshot von Shia LaBeouf nach der Verhaftung. Foto: www.PPS.at