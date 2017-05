Shakira will zehn Kinder mit Pique

Der Song "Me Enamoré" handelt davon, wie sie ihre große Liebe kennengelernt hat. Auf spanisch singt die Kolumbianerin, dass sie unter anderem zehn Kinder mit ihm haben wolle. Im wahren Leben haben sie zwei gemeinsame Söhne. Ein Instagram- User hat die beiden nun beim Videodreh zu dem Song in Barcelona gefilmt. Darin wird der Fußballer nämlich auch eine Rolle spielen.

Shakira widmete damit übrigens nicht zum ersten Mal einen Song ihrem Liebsten. 1995 sang sie von einem jungen Mann, der sie im Alte von 17 Jahren verlassen hat. Und ihr Tophit "Whenever, Wherever" richtete sich an ihren damaligen Freund Antonio de la Rua.

Shakira will zehn Kinder mit dem Fußballer Gerard Pique Foto: Viennareport

Nach sieben Jahren Beziehung und zwei gemeinsamen Kindern ist es also an der Zeit, dass auch ihr 10 Jahre jüngerer Pique mal eine Hauptrolle in einem ihrer Songs bekommt.