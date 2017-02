Sexy Promis senden heiße Grüße aus dem Bett

Was im Schlafzimmer passiert, bleibt auch dort? Nicht so bei diesen Stars! Kaum unter die Decke - oder in etwas Bequemeres - geschlüpft wird auch schon die Handykamera gezückt. Wir präsentieren Ihnen elf Promidamen, die ihre Follower zum Träumen einladen ...

Rosie Huntington- Whiteley ist nicht nur als Model, sondern auch als Schauspielerin erfolgreich. Was sie in ihrem Schlafzimmer trägt, bekommt sonst eigentlich nur Lover Jason Statham, seines Zeichens Actionstar in Hollywood, zu Gesicht. Hier macht sie eine Ausnahme ...

Josephine Skriver, ihres Zeichens Victoria's- Secret- Model und erst 23 Jahre alt, präsentiert sich ihren Followern in roter Spitze - und nicht viel mehr. Drei Millionen Followern gefällt's.

Behati Prinsloo, glückliche Ehefrau von Pop- Schnuckel Adam Levine und seit 2009 ein Engel, zeigt ihrer Leserschaft, welchem Hobby sie nachgeht, wenn ihr Liebster ihr nicht gerade Gesellschaft leistet.

Nackedei Micaela Schäfer ist für ihre Freizügigkeit bekannt - auch, und besonders vor der Kamera macht sie dabei keine Ausnahme. Welches Körperteil sie in Szene setzt, ist dabei eigentlich nicht so wichtig - hier fokussiert sie sich jedoch auf ein Motiv: ihre XXL- Oberweite.

Heidi Klum hat erst kürzlich ein seltenes Foto von sich und ihren Kindern unter weißen Laken veröffentlicht - doch da wir uns hier sexy Grüßen widmen, kommt dieser Schnappschuss eher infrage. Es zeigt das Model mit gleich drei Kerlen im Bett: Thomas Hayo, Wolfgang Joop und Michael Michalsky leisten der vierfachen Mutter Gesellschaft. Ob man über die neue Staffel von "Germany's Next Topmodel" getratscht hat? Dazu hält sich Heidi bedeckt ...

Martha Hunt präsentiert ihren Traumbody nicht nur auf den Laufstegen dieser Welt, sondern auch privat sehr gerne. Zufällig war eine Kamera in der Nähe - Glück für uns!

Kylie Jenner hat bekanntlich ebenfalls keine Probleme damit, sich leicht bekleidet zu zeigen. Da sie anscheinend auch keinen Kopfpolster besitzt, muss ihr Rapper- Freund Tyga herhalten.

Engel Candice Swanepoel zeigt uns, was man eine schöne Kehrseite nennt, und POsiert im rosa Höschen in ihrem Schlafgemach. Ehrlich, Männer: Wer würde nicht gerne mit einem solchen Anblick aufwachen?

Plus- Size- Model Ashley Graham trägt die von ihr designte Unterwäsche auch in den eigenen vier Wänden. Obwohl sie - als eine von wenigen - nicht über die von der Modewelt angestrebten Idealmaße 90- 60- 90 verfügt, begeistert sie sie mit diesem Bild ihre Follower und zeigt, dass Selbstbewusstsein viel attraktiver ist als eine bestimmte Zahl auf der Waage.

Trotz zwei Schwangerschaften verfügt Adriana Lima über einen Körper, den sich Millionen Frauen wünschen würden. Auch mit diesem Bild zeigt sie, warum sie zu den bestbezahlten Models der Welt gehört.

Model- Urgestein Cindy Crawford wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Der berühmteste Leberfleck der Welt ist seit den 90er- Jahren im Geschäft. Obwohl ihre Tochter Kaia ebenfalls bereits in der Modelbranche mitmischt, hat Cindy nicht an Reiz und Sexyness verloren ...