Sexvideo von Britney Spears aufgetaucht

Das Magazin "National Enquirer" soll laut "Enterpress News", nicht jugendfreie Aufnahmen der Pop- Prinzessin zugespielt bekommen haben. Darauf soll sie oben ohne und mit einem Joint im Mund voller Ekstase auf einem (nicht im Bild zu sehenden) Lover reiten.

Auch Britney Spears designt jetzt ihre eigenen Dessous. Foto: Viennareport

Spears völlig panisch

Die Reaktion der 35- Jährigen, dass ihr Heimvideo ab die Öffentlichkeit kommen könnte? Laut eines Insiders ist sie am Boden zerstört: "Sie hat mit völliger Panik reagiert. Sie kann den Gedanken nicht ertragen, dass das Video für alle zu sehen sein wird."

Es ist anzunehmen, dass die Beauty gegen die Veröffentlichung des Clips umgehend vorgehen und eine einstweilige Verfügung bei Gericht erwirken wird. US- Gerichte behandeln die Enthüllung des intimsten Bereichs Prominenter sehr streng. Gerade erst hat ein US- Gericht die Verbreitung von intimen Aufnahmen von Schauspielerin Mischa Barton, die ein Ex- Lover heimlich gefilmt hatte, unterbunden .

Britney Spears kam im Kleinen Schwarzen. Foto: Evan Agostini/Invision/AP, APA/AFP/GETTY IMAGES/Jamie McCarthy

