"Sexiest Man Alive" schockt mit Narbengesicht!

"Was für ein Horror!" "Oh, Mann!" Die Fans des feschen Ehemannes von Victoria Beckham reagierten im ersten Moment doch ein wenig verstört auf das neueste Foto, das David Beckham am Dienstag auf seinen Instagramaccount gestellt hat. Darauf sieht der 41- Jährige total verändert aus. Sein Gesicht ist von Narben entstellt, seine Zähne grünlich- grau und ungepflegt. Dazu witzelte der Superstar: "Ich hatte einen harten Tag im Büro!".

Doch Beckham war tatsächlich nicht im Büro. Das war nur ein Scherz. In Wahrheit stand der ehemalige Fußballer für den Artusfilm von Guy Ritchie, "Kights of the Roundtable: King Arthur", vor der Kamera, in dem er einen vernarbten Krieger spielt. Die Maske ist eine totale Abkehr zum üblichen Schönling- Image von David Beckham, der unter anderem für Armani und H&M als Wäschemodel arbeitete.

Mit dieser Armani-Kampagne sorgte Becks 2007 für Furore. Foto: Viennareport

David Beckham Foto: H&M

David Beckham ist seit 1999 mit dem ehemaligen Spice Girl Victoria Beckham verheiratet. Das Paar hat vier gemeinsame Kinder.