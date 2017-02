"Sehr nette" Goldie Hawn in Wien gelandet

Hawn sei laut APA nach der Ankunft erst einmal zu ihrem Luxuszimmer im Wiener Grand Hotel gebracht worden, um sich ein wenig von dem Flug erholen zu können. Der von Lugner fast manisch befürchtete Jetlag dürfte sich aber in Grenzen halten - der Schauspielerin wurde von der Fluggesellschaft ein eigener Betreuer bereitgestellt, der für ihr Wohlbefinden gesorgt hat. Pläne hat Hawn noch keine geäußert. Lediglich, dass ihr das Cafe Hawelka und das Restaurant Figlmüller "mit den großen Schnitzeln" empfohlen worden ist. "Da wollen irgendwie alle Amerikanerinnen hin, das ist dort wohl bekannt", sagte Lugner.

Seine Ex- Ehefrau Christina "Mausi" Lugner steht dem 84- Jährigen nach seiner Scheidung zur Seite und hilft bei der Betreuung seines Stargastes. Außerdem hatte Lungner zur Begrüßung seines Stargastes seine "Opernball- Prinzessin" Beata Decsei dabei. Er lädt jedes Jahr eine junge Frau, die in der Lugner City gecastet wird, auf den Ball und in seine Loge ein. Eine neue Freundin will Lugner bei diesem Opernball dem Vernehmen nach nicht präsentieren.

Ihren ersten öffentlichen Auftritt hat Hawn am Mittwoch um 13.00 Uhr bei einer Pressekonferenz im Kino der Lugner City. Anschließend findet dort auch die alljährliche Autogrammstunde statt. Nach dem Opernball am Donnerstag, den die Schauspielerin in einem Kleid des Labels Badgley Mischka laut Vertrag bis mindestens Mitternacht beehren soll, geht es am Freitag sogleich wieder zurück in die USA. Denn bereits am Sonntag will die Mutter von Kate Hudson am Red Carpet bei der Oscarverleihung erneut glänzen.