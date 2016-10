Seefestspiele Mörbisch: Pichowetz neuer Intendant

Die Seefestspiele Mörbisch bekommen 2018 einen neuen Intendanten: Der Schauspieler Gerald Pichowetz wird die Nachfolge von Dagmar Schellenberger antreten, die nach dem Abschluss der Saison 2017 ihre Tätigkeit in Mörbisch beendet. Das teilte Kulturlandesrat Helmut Bieler am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Eisenstadt mit.