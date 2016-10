Sean Penn knutscht mit 24- Jähriger

Die US- Seite "Page Six" berichtet, dass Sean Penn seit dem Frühling eine Beziehung zu einer Dame habe, deren Name nicht genannt werden soll. Diese sei, nachdem sie aus den Medien von der Liaison Penns erfahren hat, am Boden zerstört. Laut einem Freund der Betrogenen gab es in der Beziehung mit Penn "Anrufe, Blumen, Abendessen, Schäferstündchen in seinem Haus".

Sean Penn und Leila George im Studio bei Aufnahmen für ein Hörbuch Foto: Viennareport

"Sie war zuerst skeptisch, aber dann dachte sie, dass er vielleicht doch nicht so ein Idioten- Schauspieler- Typ ist", so der Insider weiter. Demnächst wollte sie Penn bei geplanten Dreharbeiten in Irland besuchen. Den Flug dürfte die Dame jetzt erbost stornieren. Denn Penn steht zu seiner jungen Freundin. Zurück aus dem Hawaii- Urlaub nahm er Leila George als Begleitung mit zu seiner Kunstveranstaltung.