Scott Disick brüllt: "Ich bin sexsüchtig"

Der 31- Jährige ist einer "Bang News"- Meldung zufolge im Trailer für die kommende Staffel von "Keeping Up With the Kardashians" dabei zu sehen, wie er sich verteidigt, nachdem Kim Kardashian West ihn als "verf***te Hure" bezeichnet. In Video- Auszügen sieht man ihn mit seiner früheren Freundin Kourtney Kardashian kuscheln.

Scott Disick und Kourtney Kardashian Foto: AdMedia/face to face

Er beschreibt die Mutter seiner Kinder Mason (6), Penelope (4) und Reign (2) sogar als die "Liebe seines Lebens".

Aber dann ist zu hören, wie Kim sagt, dass Scott ein Mädchen mitgebracht habe und eine "verf***te Hure" sei. Scott brüllt daraufhin, er sei sexsüchtig. Ein weiterer kurzer Clip zeigt, wie die Kourtney behauptet, dass es mit ihnen "niemals funktionieren" würde.

Auch der in Paris stattgefundene Überfall auf Kim wird an einer anderen Stelle im Trailer gezeigt. "Wenn der Fahrstuhl sich nicht rechtzeitig geöffnet hätte, wäre ich am Ar*** gewesen", erzählt die 36- jährige Kurven- Queen ihrer Familie. Diese Tragödie wurde vom Zusammenbruch ihres Mannes Kanye West gefolgt. Eine Szene zeigt, wie Kanye nach nur drei Liedern die Bühne verlässt und weint, als Kim, mit der er die Kinder North (3) und Saint (15 Monate) hat, am Telefon fragt, was denn los sei. Der Trailer beginnt mit einem flüchtigen Eindruck des hektischen Familienlebens in der Öffentlichkeit und endet damit, wie Khloé sagt, dass sich alles verändert habe, sie aber keine Angst haben sollten. Sie könnten sich von den Leuten nicht davon abhalten lassen, ihre Leben zu leben. "Keeping Up With the Kardashians" läuft ab diesem Wochenende wieder im US- Fernsehen.