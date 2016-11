Scientology verbot Tom Cruise "Pornofreundin"

Nach der Scheidung von Nicole Kidman im Jahr 2001 wurde Tom Cruise immer wieder mit Jennifer Hammon gesichtet. Offiziell hieß es, die schöne Brünette sei die persönliche Assistentin des Schauspielers, inoffiziell war sie mehr, wie ihre Mama jetzt dem "National Enquirer" verrät.

Tom Cruise bei der "Mission: Impossible - Rogue Nation"-Premiere vor der Wiener Staatsoper. Foto: Viennareport

"Tom hat uns einmal zu einer Familienfeier zu sich nach Hause eingeladen. Ich habe auch seine Mutter getroffen. Es war ein toller Abend", bestätigt Hammons Mutter die Beziehung ihrer Tochter mit dem Hollywoodstar. Offenbar hätte Hammon sogar gute Chancen gehabt, die nächste Mrs. Cruise zu werden - bis Scientology ein Veto einlegte.

Jennifer Hammon spielte nur in ein paar kleinen Rollen mit - hier eine Auswahl:

Der Grund: Die bekennende Scientologin und Schauspielerin habe der Sekte verschwiegen, dass sie 1997 in dem Lesbenporno "Allyson Is Watching" mitgespielt habe. Darin habe Hammon Oralsex mit einer anderen Frau gehabt, was Scientology- Boss David Miscavige, als er es 2004 herausgefunden habe, mehr als sauer aufgestoßen hat. Wie ein Insider dem US- Magazin berichtet, sei dieser damals völlig ausgerastet: "Jennifer hat seiner Meinung nach Scientology und Tom vor der Welt bloßgestellt."

Tom Cruise Foto: APA/EPA/JACK TAYLOR

Statt Nicole Hammon trat 2006 schließlich Katie Holmes mit Tom Cruise vor den Altar. Ein langes Eheglück war den beiden jedoch nicht gegönnt: Bereits sechs Jahre später reichte die Ex- "Dawson's Creek"- Beauty in einer Nacht- und- Nebel- Aktion die Scheidung von dem Actionhelden ein. Töchterl Suri soll Cruise unterdessen seit drei Jahren nicht mehr getroffen haben.

Tom Cruise mit Tochter Suri Foto: AP