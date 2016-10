Schwere Vorwürfe gegen ORF- Moderator Tarek Leitner

Es war ein Eintrag auf der Facebook- Seite der gebürtigen Brasilianerin (48), der am Sonntag für Aufsehen sorgte: Die laut eigenen Angaben im Amazonasdschungel geborene und missbrauchte Frau wollte am Samstagabend ihr Buch "Amazonaskind" samt Dokumentation präsentieren. So weit, so gut: bis jemand gegen das Fenster des Geschäfts hämmerte.

"Dieser Herr war ein präpotentes, arrogantes Wesen"

Sueli Menezes ging zur Tür: "In meiner Naivität glaubte ich, dass es jemand war, der sich verspätet hat. Aber NEIN, dieser Herr war ein präpotentes, arrogantes Wesen, der mir erklären wollte, dass er der Vermieter sei und wir zu laut waren. Zeitpunkt: 21.40 Uhr." Menezes will daraufhin den ORF- Moderator selbst vor die Tür gesetzt haben, dann soll es draußen zu wüsten Beschimpfungen, Drohungen und Handgreiflichkeiten gekommen sein.

Leitner: "Hat sich so nicht abgespielt"

ORF- Moderator Tarek Leitner weist im "Krone"- Gespräch alle Vorwürfe von sich. "Das hat sich alles nicht so abgespielt." Ja, er wollte mit seinem Nachbarn sprechen, nie aber mit dieser Frau. "Die Vorwürfe auf Facebook sind schwerwiegend. Ich komme hier wie die Jungfrau zum Kind."

Er kann beruhigt sein: Das Posting auf Facebook wurde von Menezes mittlerweile gelöscht. "Aber nur, um den Mieter nicht zu schädigen", erklärt sie.