Schwarzenegger: Wegen Trump in Schwierigkeiten!

Vor den Gouverneurswahlen 2003 waren drei Frauen mit der Behauptung, Arnie hätte ihnen an die Brüste gefasst, an die Öffentlichkeit gegangen. Eine vierte Frau behauptete sogar, der Schauspieler habe ihr unter den Rock und an den Po gegriffen. Schwarzenegger stritt die Vorwürfe ab oder gab an, sich nicht mehr daran zu erinnern, "was ich vor 20 Jahren gesagt oder vor 30 Jahren mal getan habe". Anders als Trump entschuldigte er sich aber "bei allen, die sich durch mein Verhalten beleidigt gefühlt haben".

Donald Trump und Arnold Schwarzenegger Foto: Viennareport

Für die Staranwältin Gloria Allred, die zwei von den angeblichen Schwarzenegger- Opfern vertreten hatte, hat NBC einen schweren Fehler begangen: "Was Arnold Schwarzenegger in der Vergangenheit getan hat, wird ihm folgen. Ihn als Nachfolger für einen Donald Trump anzuheuern ist ein ziemlicher Hohn."

Am Ende entscheiden die Zuschauer, in dem sie bei der Sendung einschalten oder nicht. Fakt ist, Schwarzenegger ist im Vorfeld nach einer Umfrage unter Fernsehzuschauern fast dreimal so beliebt, wie Trump es zu seinen besten Sendezeiten war.