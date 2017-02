Schwarzenegger fordert Trump zu Jobtausch auf

Schwarzenegger moderiert sei Anfang des Jahres die TV- Show, die Trump in den USA populär gemacht hat. Der neue US- Präsident spottete nun einer APA- Meldung zufolge in seiner Rede bei dem "National Prayer Breakfast", Schwarzeneggers Quoten seien ein "totales Desaster".

Foto: face to face

Seit dem Einstieg des Schauspielers und früheren kalifornischen Gouverneurs seien die Quoten "direkt den Bach 'runter gegangen".

Donald Trump beim Gebet beim "National Prayer Breakfast" Foto: MediaPunch/face to face

Er wolle deshalb für Schwarzenegger und seine Quoten beten, sagte Trump. Er forderte das Publikum auf, sich an diesem Gebet zu beteiligen. Vermutlicher Grund für den Angriff: Schwarzenegger hatte ihm im Wahlkampf die Unterstützung verweigert.

Das "Frühstücksgebet" ist ein alljährliches Treffen von Repräsentanten aus Religionsgemeinschaften und Politik, das dem Meinungsaustausch über politische und weltanschauliche Barrieren hinweg dienen soll.

Donald Trump beim nationalen Gebetsfrühstück Foto: MediaPunch/face to face

Schwarzenegger konterte prompt und spöttisch mit einer Videobotschaft im Internet: "Donald, ich habe einen Vorschlag: Warum tauschen wir nicht die Posten?" Dann könnten "die Menschen wieder ruhig schlafen".

Trump hatte sich bereits zu Jahresbeginn über Schwarzenegger lustig gemacht - und seine eigenen Einschaltquoten bei "Celebrity Apprentice" gerühmt. "Wow, die Quoten liegen vor, und Arnold Schwarzenegger wurde versenkt (oder zerstört) im Vergleich zur Einschaltquoten- Maschine DJT".

Ein Tweet, der Arnold Schwarzeneggers Tocher Katherine ebenfalls zu einem kleinen Seitenhieb gegen den Präsidenten anstachelte. Die 27- jährige Autorin sagte gegenüber der "New York Post": "Die Tatsache, dass der Präsident Zeit hat, über Quoten zu twittern, ist aber höchst besorgniserregend."

Arnold Schwarzenegger in "Celebrity Apprentice" Foto: AP

Dass Arnold Schwarzenegger der Politik von Donald Trump nicht immer positiv gegenübersteht, hat der "Terminator" erst Anfang der Woche in einem Interview deutlich gemacht. Den Glauben an Amerika habe er aber dennoch nicht verloren, erklärte er ebenfalls in einem Video , das er auf Twitter veröffentlichte.

Arnold Schwarzenegger und Donald Trump Foto: APA/AFP/THOMAS SAMSON/JEFF KOWALSKY

Wir sind jedenfalls gespannt, wie die Fehde zwischen dem "Terminator" und dem "President of the United States" weitergeht ...