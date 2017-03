Schwarzenegger: Enge Beziehung zu Sohn Joseph

Der "Terminator" versucht laut "Enterpress News", nicht an die Vergangenheit (er hatte sich erst 2011 offiziell zur Vaterschaft bekannt) zu denken: "Ich kann mich selbst dafür schlagen, so oft ich will - es wird die Situation nicht nachträglich ändern. Der Schlüssel ist deshalb, wie ich in Zukunft agiere. Wie ich eine fantastische Beziehung zu all meinen Kindern habe."

Kein Zurück

Man könne nicht in der Zeit zurückgehen wie der "Terminator". Wenn er es könnte, würde er zu seinem damaligen Ich sagen: "Arnold, nein." Mit traurigem Lächeln fügt er hinzu: "Du weißt, es ist immer leicht, im Nachhinein schlau zu sein. Aber so läuft es eben nicht."

Arnold Schwarzenegger 2016 zu Besuch in Kitzbühel Foto: SAMUEL KUBANI/AFP

Den 19. Geburtstag von Joseph hatte Schwarzenegger mit ihm gemeinsam im Oktober in München gefeiert.

Wirtschaftstudium wie der Vater

Derzeit studiert Schwarzeneggers Sohn an der privaten Pepperdine- Universität in Malibu die Fächer "Business" und "Business Management". Es heißt, er gehöre dort zu den Topstudenten mit Köpfchen. Er tritt damit in die Fußstapfen seines berühmten Vaters, der nicht nur als Bodybuilder, Schauspieler und Politiker reüssiert hat, sondern auch als Geschäftsmann. 1979 schloss Schwarzenegger das Studium Wirtschaftslehre an der Universität von Wisconsin- Superior ab.

Arnold Schwarzenegger Foto: AFP

Arnold Schwarzenegger im Gespräch mit dem Papst. Foto: AP

Arnold Schwarzenegger mit Bundeskanzler Kern Foto: APA/BKA/ANDY WENZEL