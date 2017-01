Schwangere Portman genießt bequeme Gala- Roben

Bei der Preisverleihung in Los Angeles trug die Oscar- Preisträgerin ein weißes Abendkleid von Dior, unter dem ihr Babybauch gut zu erkennen war.

Natalie Portman Foto: AP

Natalie Portman bei den "Screen Actors Guild Awards" Foto: AFP

Begleitet wurde Portman von ihrem Mann Benjamin Millepied, mit dem sie bereits einen fünfjährigen Sohn hat.

Natalie Portman mit Ehemann Benjamin Millepied Foto: AFP

Die in Israel geborene Schauspielerin ist für ihre Rolle als ehemalige First Lady Jacqueline Kennedy Onassis in "Jackie" für den Oscar nominiert, ging bei den SAG- Awards aber leer aus. Man darf gespannt sein, welche bequeme Robe sie sich für die Oscar- Verleihung aussucht.

Natalie Portman bei den Golden Globes Foto: AFP

Natalie Portman bei den Golden Globes Foto: AP

Natalie Portman Anfang Jänner beim "Palm Springs International Film Festival" Foto: EPA