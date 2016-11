Schräge Spleens: So abergläubisch sind die Promis

Aufgemalte Glückszahlen, verfluchte Buchstaben, heimliche Riten, Talismane in der Tasche: In Sachen Aberglauben stehen die Promis ihren Fans manchmal um nichts nach. Denn auch die Stars verlassen sich gern auf magische Kräfte, wenn sie sich gegen Unglück oder Bedrohliches absichern wollen. Wir verraten, welche Spleens Jennifer Aniston, Taylor Swift und Co. haben.