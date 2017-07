Schockdiagnose für Christine Neubauer

Als Kandidatin der beliebten RTL- Tanzshow ist Christine Neubauer demnächst im Fernsehen zu sehen. Trotzdem sorgen sich ihre Fans nun um die Schauspielerin: Denn bei dem Training bekam diese nämlich solche Schmerzen, dass sie "einen Tag vor der ersten Show bei der Kernspintomografie" war.

Christine Neubauer Foto: wcrART/face to face

Die Schmerzen schob sie zunächst auf das harte Training, wie sie im Interview mit dem Magazin "Bunte" erzählt. Doch dann der Schock: "Leider war die Diagnose ziemlich schlimm. Ich leide an Morbus Bechterew wie mein Vater", offenbart sie und erklärt weiter: "Das ist eine Verknöcherung der Wirbelsäule." Durch einen Bluttest habe sie bereits in jungen Jahren erfahren, dass sie eine genetische Disposition habe, berichtet "Bang Showbiz". Allerdings habe sie gehofft, dass die Krankheit bei ihr nicht ausbrechen würde. Nun ist es aber dann doch anders gekommen. "Leider ist die Krankheit bei mir relativ weit fortgeschritten", berichtet die Schauspielerin. Für die Show habe sie sich Spritzen geben lassen.

Christine Neubauer Foto: APA/dpa/Ursula DŸren

Die chronische Erkrankung führt ohne eine konsequente Behandlung zu bleibenden Schäden an der Wirbelsäule und zu dauerhaften Bewegungseinschränkungen. Betroffene müssen daher jahrelang Krankengymnastik betreiben und Medikamente zu sich nehmen. Christine Neubauer setzt daher auf konsequente Bewegung: "Das Beste, was ich machen kann, damit es nicht schlimmer wird, sind Dehnungsübungen, Gymnastik oder eben Tanzsport, weil dadurch der ganze Körper beansprucht und die Rückenmuskulatur gestärkt wird." Auch ihre positive Lebenseinstellung lässt sie sich von der Schock- Diagnose nicht nehmen: "Ich hatte also Glück im Unglück, wenn man so will, dass ich bei 'Dance Dance Dance' mitmache. Wenn ich noch länger gewartet hätte, wäre meine Wirbelsäule so verknöchert gewesen, dass ich mit großen Einschränkungen hätte leben müssen."