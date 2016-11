Schock- Diagnose Leberkrebs für Michael Bublés Sohn

Wie das Magazin "Gente" berichtet, war die Zweifach- Mama mit ihrem Söhnchen zunächst in eine Klinik in Buenos Aires gefahren, um die Ursachen für sein hohes Fieber abzuklären. Dort gab es zwei mögliche Diagnosen, die es auszuschlieβen galt: Mumps und Pfeiffersches Drüsenfieber. Beide Möglichkeiten seien aber durch eine ganze Batterie an Tests und Untersuchungen nicht mehr in Frage gekommen.

Michael Buble mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Foto: instagram.com/michaelbuble

Der Ultraschall hatte allerdings eine Auffälligkeit des Lebergewebes gezeigt. Daraufhin war das Ehepaar mit Söhnchen Noah vergangene Woche zur Untersuchung in eine Klinik in Los Angeles gereist. Die Ergebnisse der Leber- Biopsie wurden jetzt bekannt gegeben: Das Gewebe ist von Krebs befallen. Berichten zufolge befindet sich Bublés Sohn bereits in chemotherapeutischer Behandlung, die zunächst für eine Dauer von vier Monaten angesetzt wurde.

Luisanas Schwester verriet dem Magazin: "Gott wollte, dass wir es herausfinden, um Noah zu retten. Krebs ist eine furchtbare Krankheit, aber wir glauben daran, dass Noah ihn besiegen kann. [...] Jetzt ist es an der Zeit, eine schwierige und anstrengende Behandlung in Angriff zu nehmen. Die Ärzte sagen, Kinder sind stark genug, um mit einer Chemo fertig zu werden und mein Neffe ist ein Kämpfer." Auch sie werde in den nächsten Tage nach Los Angeles fliegen, um für ihre Schwester und deren Familie da zu sein.