Schlägt Brad Pitt nun gegen Angelina Jolie zurück?

Zwar hieß es zunächst, Brad Pitt und Angelina Jolie hätten sich längst in der Frage ums Sorgerecht für die sechs gemeinsamen Kinder geeinigt. Doch offenbar ist im Kampf um die Kids das letzte Wort noch lange nicht gesprochen. Denn wie die "Sun" jetzt herausgefunden haben will, ist Pitt angeblich im Besitz von gewissen Tonaufnahmen, die der Schauspielerin ihre Chancen auf das alleinige Sorgerecht für die sechs Kinder nehmen könnten.

Angelina Jolie und Brad Pitt mit ihren Kindern Foto: Viennareport (Archivbild)

Ein Insider erklärte: "Wir glauben, dass die Tapes, die von Angelina existieren, ein starker Schlag gegen sie sein könnten, besonders, wenn diese öffentlich gemacht werden." Die Aufnahmen wären damit der erste Trumpf, den Pitt und sein Rechtsbeistand gegen die Schauspielerin ausspielen würden. Was auf den kompromittierenden Bändern zu hören ist, ist allerdings nicht klar.

Brad Pitt und Angelina Jolie mit ihren Kindern Foto: Viennareport

"Keiner will, dass es so schmutzig wird - es ist nicht gut für die Kinder. Aber Angelina und ihr Team legen es drauf an, Brad zu diskreditieren, damit er nicht das alleinige Sorgerecht bekommen kann", erklärt der Insider weiter. Pitt wurde in der letzten Woche vom L.A. County Department of Children and Family Services von den Vorwürfen freigesprochen, er hätte eines der Kinder missbraucht.

Brad Pitt und Angelina Jolie mit Sohn Pax und Tochter Shiloh Foto: Viennareport