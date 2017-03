Schauspielerin Christine Kaufmann liegt im Koma

Laut Bericht der "Bild" fühlte sich die Deutsche, die aufgrund der Wirren des Zweiten Weltkriegs 1945 in Lengdorf in der Steiermark zur Welt kam, nach Kriegsende aber wieder in ihre Heimat übersiedelte und in München aufwuchs, bereits seit Wochen schwach.

Schock- Diagnose im Krnkenhaus: Leukämie

Sie selbst hielt eine verschleppte Grippe für die Ursache und wollte sich mit homöopathischen Medikamenten kurieren. Nach ihrem Zusammenbruch stellten Ärzte jedoch den wahren Grund für ihren Zustand fest: Leukämie, umgangssprachlich auch Blutkrebs genannt.

Christine Kaufmann 2011 bei "Dancing Stars" Foto: APA//ORF/ALI SCHAFLER

Seither wachen ihre Bruder sowie ihre beiden Töchter Alexandra und Allegra am Krankenbett der 72- Jährigen. Auch das Management der Schauspielerin hat inzwischen bestätigt: "Es stimmt, Frau Kaufmann liegt im Koma. Ihre Familie ist bei ihr und wir sind zuversichtlich."

Kaufmann war schon als Kind ein Star

Kaufmann war schon in den 50er- Jahren dank ihrer Rolle in "Rosen- Resli" ein Kinderstar. 1960 schaffte sie den Sprung nach Hollywood und stand an der Seite von Kirk Douglas in "Stadt ohne Mitleid" vor der Kamera. Für diese Rolle erhielt sie einen Golden Globe. Wenig später, mit 16, lernte sie Tony Curtis kennen, den sie 1963 heiratete. Das Paar zeugte die Töchter Alexandra und Allegra, nach der Scheidung 1969 bekam die Mutter das Sorgerecht zugesprochen.

Anschließend kehrten die Kaufmanns nach Deutschland zurück, wo Christine ihre Karriere fortsetzte und weitere drei Male heiratete.