Scarlett Johansson: Steht Rosenkrieg bevor?

2014 heiratet Scarlett Johansson den Franzosen Romain Dauriac, jetzt ist die Liebe schon wieder Geschichte. Schon im Sommer letzten Jahres sollen sich die Schauspielerin und der Kunstmanager getrennt haben, wie die 32- Jährige vor wenigen Wochen bestätigte.

Scarlett Johansson Foto: AFP

Jetzt soll das Liebes- Aus auch offiziell gemacht werden: Am Dienstag reichte Johansson in New York die Scheidung ein - und beantragte das Sorgerecht für Tochter Rose. Doch laut "New York Post" würde Dauriac gegen diese Forderung kämpfen. "Er würde gerne mit seiner Tochter nach Frankreich ziehen und Frau Johansson reist viel", ließ der Anwalt des 34- Jährigen, Harold Mayerson, der Zeitung ausrichten.

Steht "interessanter Prozess" bevor?

Dabei schien es anfänglich, dass das Noch- Ehepaar die Trennung sehr freundschaftlich hinter sich bringen wollte. Nach der Trennung kümmerten sich nämlich Johansson und Dauriac gemeinsam um ihre Tochter, betreuten sie jeweils abwechselnd eine Woche.

Erste Unstimmigkeiten kamen auf, als die Aktrice forderte, dass sie Rose je drei Tage und ihr Noch- Ehemann sie zwei Tage haben sollte. Dauriac soll sich daraufhin bei seinem Anwalt beschwert haben, dass er sein Leben an Johanssons Drehpläne anpassen müsse. Das mache man "in Hollywood so", habe er ihm dann gesagt, so Mayerson. Kein Wunder, dass der Anwalt jetzt der "New York Post" vorhersagt, dass es wohl "ein interessanter Prozess" werden könnte.